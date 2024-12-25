2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, kandil gecesi dua okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi için en mübarek günler arasında yer alan Regaip Kandili'nde yine milyonlarca kişi bol bol ibadet ederek dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? - 1

2025 Regaip Kandili, yılın ilk kandili olarak kutlanacak. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili, tüm İslam camiası tarafından oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? - 3

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? - 4

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

DAHA FAZLA GÖSTER