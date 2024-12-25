2025 Regaip Kandili tarihi: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, kandil gecesi dua okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi için en mübarek günler arasında yer alan Regaip Kandili'nde yine milyonlarca kişi bol bol ibadet ederek dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2025 Regaip Kandili, yılın ilk kandili olarak kutlanacak. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili, tüm İslam camiası tarafından oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?