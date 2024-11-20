2025 resmi tatil günleri belli oldu: 2025 yılında kaç gün tatil var?

2025 yılı, resmi tatilleri değerlendirmek, rutine ara vermek ya da yeni keşifler yapmak üzere tatil planlamak isteyenler için oldukça fazla fırsatlar sunuyor. Bazı tatillerin hafta sonuyla birleşmesi, ekstra tatil imkanını da beraberinde getirecek. Tatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025’te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak.