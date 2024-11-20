2025 resmi tatil günleri belli oldu: 2025 yılında kaç gün tatil var?

2025, tatil günleri açısında çalışanları ve öğrencileri mutlu edecek. Yeni yılda tatillerin birçoğu hafta içine denk geliyor. Tatillerin hafta içine rastlaması özellikle kısa tatil kaçamakları ve uzun hafta sonu planları yapmak isteyenler için esneklik sağlayacak. Peki, 2025'te kaç gün resmi tatil var?

2025 resmi tatil günleri belli oldu: 2025 yılında kaç gün tatil var? - 1

2025 yılı, resmi tatilleri değerlendirmek, rutine ara vermek ya da yeni keşifler yapmak üzere tatil planlamak isteyenler için oldukça fazla fırsatlar sunuyor. Bazı tatillerin hafta sonuyla birleşmesi, ekstra tatil imkanını da beraberinde getirecek. Tatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025’te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 resmi tatil günleri belli oldu: 2025 yılında kaç gün tatil var? - 2

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ


2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

2025 resmi tatil günleri belli oldu: 2025 yılında kaç gün tatil var? - 3

2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

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