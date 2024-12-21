2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var?

Gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2025 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. 2025'in resmi tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor. 2025 yılında dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 resmi tatilleri ne zaman?

2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var? - 1

2025'te Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, yılın diğer resmi tatilleri kısa da olsa tatil yapma fırsatı sunuyor. Başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlar, 2025 yılının tatil günlerini merak ediyor. Gelecek yıl milli ve dini bayramlar dolayısı ile kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşların soruları yanıt buldu. İşte, gelecek yılın önemli tatil tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var? - 2

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var? - 3

2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

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