2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var?
Gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2025 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. 2025'in resmi tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor. 2025 yılında dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 resmi tatilleri ne zaman?
2025'te Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, yılın diğer resmi tatilleri kısa da olsa tatil yapma fırsatı sunuyor. Başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlar, 2025 yılının tatil günlerini merak ediyor. Gelecek yıl milli ve dini bayramlar dolayısı ile kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşların soruları yanıt buldu. İşte, gelecek yılın önemli tatil tarihleri...