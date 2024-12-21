2025 resmi tatiller takvimi: 2025'te kaç gün tatil var?

2025'te Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, yılın diğer resmi tatilleri kısa da olsa tatil yapma fırsatı sunuyor. Başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlar, 2025 yılının tatil günlerini merak ediyor. Gelecek yıl milli ve dini bayramlar dolayısı ile kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşların soruları yanıt buldu. İşte, gelecek yılın önemli tatil tarihleri...