2025 Şaban ayı başlama tarihi: Şaban ayı ne zaman?
Üç aylar tüm manevi atomosferiyle devam ederken, şaban ayı için geri sayım sürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve şaban ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, şaban ayı ne zaman başlayacak?
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, şaban ayı ile devam edecek. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat Kandili olarak idrak edilecek. İşte, 2025 şaban ayı başlama tarihi...