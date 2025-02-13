2025 şaban ayı takvimi: Şaban ayının 13 14 ve 15 günü ne zaman?
Müslüman alemi için önemli olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı devam ediyor. Vatandaşlar ise Şaban ayının 13, 14, 15. gününün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Şaban ayının 13 14 ve 15 günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının 13. 14. ve 15. gün tarihleri belli oldu. Şaban ayının 15. gecesi idrak edilecek olan Berat Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadetlerini ihya edecek. Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutmak ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.