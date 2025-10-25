2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması, hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, laboratuvar ve diğer birçok sağlık kurumunda çalışan personeller tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması süresi dolarken Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Türk Sağlık - Sen ve Genç Sağlık Sendikası promosyon anlaşmaları iddiaları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci promosyon anlaşmanın beklentilerden çok uzak olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması illere göre yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum…

2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve  promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası  arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…

2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

Türk Sağlık - Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade eden Kahveci, “ Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.

Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.

