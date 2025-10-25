2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

Türk Sağlık - Sen Başkanı Önder Kahveci, promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade eden Kahveci, “ Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.



Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.



Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.