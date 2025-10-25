2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması: Sağlık personeline ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?
Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması, hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, laboratuvar ve diğer birçok sağlık kurumunda çalışan personeller tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması süresi dolarken Sağlık Bakanlığı çalışanlarına 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Türk Sağlık - Sen ve Genç Sağlık Sendikası promosyon anlaşmaları iddiaları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci promosyon anlaşmanın beklentilerden çok uzak olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması illere göre yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum…
Sağlık Bakanlığı çalışanları banka promosyonu anlaşmasına odaklandı. 2022 yılında 3 yıllık olarak imzalanan promosyon anlaşmasının tamamlanmasına kısa bir zaman kalırken yeni promosyon ödemesi için temaslar sürüyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapılmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların olması gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında görüşmeler sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar…