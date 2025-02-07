2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 Sevgililer Günü tarihi yaklaşırken çiftler hediye hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü şubat ayında kutlanacak. Peki, bu yıl Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 1

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Sevgililer Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. 

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 2

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 3

GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış; Sevgililer Günü, tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem hâline gelmiştir.

2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 4

SEVGİLİLER GÜNÜ GELENEKLERİ

Sevgililer Günü'ndeki en yaygın uygulama, eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır.

Sevgililer Günü'nde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.

Sevgililer Günü'nü çiftler genellikle baş başa geçirirler. Baş başa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler.

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de edildiği bir gündür.

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