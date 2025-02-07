2025 Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2025 Sevgililer Günü tarihi yaklaşırken çiftler hediye hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü şubat ayında kutlanacak. Peki, bu yıl Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Sevgililer Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.
Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.