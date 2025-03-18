2025 Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval ayının önemi ne?
2025 Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı başlayacak. Hz. Muhammed'in 'Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur' sözüyle önem atfedilen Şevval ayının bu yılki başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, bu yıl Şevval ayı ne zaman başlayacak?
Milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetlerini idrak ettiği Ramazan ayının ardından Şevval ayı başlayacak. Ramazan ayının bitmesinin ardından başlayan Şevval ayında 6 gün oruç tutmak sünnet olarak biliniyor. İşte, 2025 Şevval ayı takvimi...