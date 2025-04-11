2025 Şevval ayı ne zaman bitecek?

2025 Şevval ayının ne zaman biteceği, üç aylar sonrasında başlayan şevval ayı ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayının son gününün ne zaman olduğu merak konusu oldu. İşte, 2025 Şevval bitiş tarihi...