2025 sosyal konut başvuruları: TOKİ başvuruları e-Devlet'ten ne zaman alınacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2025 sosyal konut başvuruları heyecanla bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi e-Devlet üzerinden online olarak başlayacak sürecin takvimine odaklandı. Peki, 2025 sosyal konut başvuruları ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvuruların, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ile e-Devlet aracılığı yapılması bekleniyor. Yeni yılın gelmesi ile bu kapsamda beklentileri artan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi.