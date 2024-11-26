2025 TBMM bütçe görüşmeleri takvimi: Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi. Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. Yakın zaman önce başlayan görüşmelerin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Meclis bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?
Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin 22 Ekim'de yaptığı sunumla başlandı.