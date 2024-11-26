2025 TBMM bütçe görüşmeleri takvimi: Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?

Komisyonda, kamu idarelerinin 2025 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:



31 Ekim Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay



5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı



6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı



7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı



12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı



13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı



14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı



15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı



18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı



20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı



21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı



22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı



25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı



26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı



28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı



29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı