2025 TEKNOFEST İstanbul etkinlik takvimi: Solotürk uçuş gösterilerinin tarihi ve saati paylaşıldı

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Festivalin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan uçuş gösterilerinin tarih ve saatleri belli oldu.