2025 TEKNOFEST İstanbul etkinlik takvimi: Solotürk uçuş gösterilerinin tarihi ve saati paylaşıldı

TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sürerken etkinlik takvimi de belli oldu. Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kapsamında düzenlenecek uçuş gösterilerinin tarih ve saatleri açıklandı. Katılımcılar, festival boyunca gökyüzünde sergilenecek nefes kesen gösteriler için heyecanla bekliyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Festivalin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan uçuş gösterilerinin tarih ve saatleri belli oldu.

İLK GÜNE ÖZEL GÖNDERİLER

TEKNOFEST’in açılış günü olan 17 Eylül Çarşamba günü, sabah saatlerinden itibaren gökyüzü birbirinden özel gösterilere sahne olacak. Programda paramotor ve yelken kanat uçuşları, Aksungur/Anka İHA gösterisi ve SOLOTÜRK’ün akrobasi uçuşu öne çıkıyor. Öğleden sonra ise Türk Yıldızları, Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı SİHA’ları, T-129 Atak helikopteri ve Çelik Kanatlar timi gösterilerini sergileyecek.

KIRAÇ SAHNE ALACAK

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.


Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.

Festival kapsamında her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.


Etkinlik alanına ziyaretçi giriş çıkışları 09.00-18.00 saatlerinde yapılabilecek. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.


TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.

