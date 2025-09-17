2025 TEKNOFEST İstanbul etkinlik takvimi: Solotürk uçuş gösterilerinin tarihi ve saati paylaşıldı
TEKNOFEST İstanbul için geri sayım sürerken etkinlik takvimi de belli oldu. Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kapsamında düzenlenecek uçuş gösterilerinin tarih ve saatleri açıklandı. Katılımcılar, festival boyunca gökyüzünde sergilenecek nefes kesen gösteriler için heyecanla bekliyor.
Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Festivalin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan uçuş gösterilerinin tarih ve saatleri belli oldu.