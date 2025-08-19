2025 Teknofest İstanbul eylül ayında kapılarını açıyor

TEKNOFEST'TE NELER YAPILACAK?

Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.