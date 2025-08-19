2025 Teknofest İstanbul eylül ayında kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak.

2025 Teknofest İstanbul eylül ayında kapılarını açıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, medeniyetler beşiği İstanbul’un eşsiz atmosferinde teknoloji ve inovasyon rüzgarları estirecek.

54 FARKLI YARIŞMA DÜZENLENECEK

54 farklı yarışmasıyla teknoloji ve inovasyonun kalbi TEKNOFEST İstanbul’da atacak!
Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da, 54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

TEKNOFEST'TE NELER YAPILACAK?

Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.

