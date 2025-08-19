2025 Teknofest İstanbul eylül ayında kapılarını açıyor
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak.
2025 Teknofest İstanbul eylül ayında kapılarını açıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, medeniyetler beşiği İstanbul’un eşsiz atmosferinde teknoloji ve inovasyon rüzgarları estirecek.