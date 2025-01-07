2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz" açıklamasının ardından TOKİ başvurularına yönelik araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi, 2025 TOKİ başvuru tarihine odaklandı. Peki, 2025 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut başvurularında son durum...