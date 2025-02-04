2025 TUS/1 başvuruları başlad (ÖSYM TUS başvuru ekranı)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları için beklenen duyuru geldi. TUS başvuruları 4 Şubat saat 16.15 itibariyle başladı. Adaylar, başvurularını 4 Şubat 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları başladı ve başvuru süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor.