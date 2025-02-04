2025 TUS/1 başvuruları başlad (ÖSYM TUS başvuru ekranı)

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları başladı ve başvuru süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor.