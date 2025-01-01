2025 yılında 10 dakikada başarabileceğiniz 10 mikro karar: Sadece birkaç dakikada hayatınızı yenileyin
2025 yılında herkes genellikle büyük kararlar yerine küçük, yönetilebilir değişikliklere odaklandı. Yürüyüş, okuma, sağlıklı bir atıştırmalık hazırlama, esneme, günlük tutma, meditasyon yapma, planlama, dağınıklığı giderme, derin nefes alma ve su içme gibi aktiviteleri içeren her biri 10 dakika veya daha az süren 10 mikro karar hayatınızı yenileme fırsatı sunabilir.
Mikro egzersizler, sınırlı zaman ve kısalan dikkat süreleri çağında, mikro hedefler yeni moda kelime haline geldi.