2025 yılında 10 dakikada başarabileceğiniz 10 mikro karar: Sadece birkaç dakikada hayatınızı yenileyin

10 DAKİKA YÜRÜYÜŞ

Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için gününüze 10 dakikalık tempolu bir yürüyüşle başlayın. Journal of Sport and Health Science'da yayınlanan bir araştırmaya göre, 60 yaş ve üzeri hareketsiz erkek ve kadınların yaşam beklentilerinde artış yaşamaları için günde sadece on dakikalık tempolu bir yürüyüş yeterli. Ayrıca, kalp sağlığınız, beyin sağlığınız ve genel refahınız için de bir dizi fayda sağlıyor.