Resmi raporlara göre 2025 yılında Türkiye'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin, yüzde 43,3 ile Şanlıurfa olduğu tespit edildi.. Şanlıurfa'yı yüzde 39,2 ile Şırnak, yüzde 36,7 ile Mardin takip etti.

POPÜLER İSİMLER AÇIKLANDI

2025 yılında Türkiye'de bebeklere konulan en yaygın erkek ismi Alparslan olurken, kız ismi ise Alya oldu.

En popüler erkek isimlerinde Alparslan'ı Göktuğ ve Metehan izledi. Alya'yı ise Defne ve Gökçe takip etti.

Doğan erkek bebeklerin 7 bin 527’sine Alparslan, kız bebeklerin 8 bin 751’ine Alya adı verildi.

Analiz sonuçlarına göre 0-17 yaş grubunda en çok tercih edilen isimler ise erkeklerde Yusuf, Mustafa ve Ömer; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu.