2025 yılında bebeklere en çok konulan isim belli oldu. 7 bin 500 bebeğe bu isim verildi
21.04.2026 09:01
NTV - Haber Merkezi
Resmi istatistikler, 2025 yılında bebeklere en çok konulan iki ismi ortaya koydu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, 31 Aralık 2025 tarihi sonrası, 86 milyon 92 bin 168 kişilik Türkiye nüfusunun 21 milyon 375 bin 930’unu çocukların oluşturduğunu ortaya koydu.
Bu sayının yüzde 51,3’ünde erkek çocuklar, yüzde 48,7’sinde ise kız çocukları yer aldı.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,1, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 16,9, 2080 yılında yüzde 15,2 ve 2100 yılında ise yüzde 14,5 olacağını tahmin ediyor.
Eğer doğurganlık eğiliminde beklenmedik bir yükseliş olursa, çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,3, 2040 yılında yüzde 18,9, 2060 yılında yüzde 18,7, 2080 yılında yüzde 18,9, 2100 yılında yüzde 18,6 olması bekleniyor.
AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler İrlanda, Fransa ve İsveç olarak sıralandı.
Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise Malta, İtalya, Portekiz oldu.
Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile AB üye ülkelerinden daha fazla olduğu gözlemlendi.
EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUS ORANINA SAHİP İL
Resmi raporlara göre 2025 yılında Türkiye'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin, yüzde 43,3 ile Şanlıurfa olduğu tespit edildi.. Şanlıurfa'yı yüzde 39,2 ile Şırnak, yüzde 36,7 ile Mardin takip etti.
POPÜLER İSİMLER AÇIKLANDI
2025 yılında Türkiye'de bebeklere konulan en yaygın erkek ismi Alparslan olurken, kız ismi ise Alya oldu.
En popüler erkek isimlerinde Alparslan'ı Göktuğ ve Metehan izledi. Alya'yı ise Defne ve Gökçe takip etti.
Doğan erkek bebeklerin 7 bin 527’sine Alparslan, kız bebeklerin 8 bin 751’ine Alya adı verildi.
Analiz sonuçlarına göre 0-17 yaş grubunda en çok tercih edilen isimler ise erkeklerde Yusuf, Mustafa ve Ömer; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu.