2025 yılında dünyaya "merhaba" dediler: Yeni yılın ilk bebeğine koyulan isim gündem oldu
2025 yılının ilk saatlerinde dünyaya gözlerini açan 1 Ocak doğumlu bebekler ailelerine büyük mutluluk ve sevinç yaşattı. Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya "merhaba" diyen bebeklere koyulan isimler de gündem oldu.
Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı.
ADANA
Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.