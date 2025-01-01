2025 yılında dünyaya "merhaba" dediler: Yeni yılın ilk bebeğine koyulan isim gündem oldu

AMASYA

Kentte 2025 yılının ilk bebeği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Emrullah ve Tuğba Cenik çiftinin 00.04'te 3 kilo 455 gram ağırlığında doğan erkek bebeğine henüz isim verilmedi. Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Fatma Nur Yaşa, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi. Hastaneye gelen Amasya Valisi Önder Bakan, aileyi ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.



Vali Bakan, 2025 yılının herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Bugün bizde Türkiye'deki 81 il gibi 2024'ü geride bırakıp, yeni bir yıla 2025'e hayırlısıyla girdik. Emniyetin ve jandarmamızın toplam 109 ekibi 879 personeliyle Amasyalı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için hepimiz bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk. En son şu anda hastanemize geldik. Burada yeni doğan bebeğini ziyaret ettik. Onlara hoş geldin dedik, ömrü güzel ve uzun olsun." diye konuştu.



Anne Tuğba Cenik de "Yeni yılda bebeğimiz oldu çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Annelik çok güzel bir şey, bu dördüncü bebeğimiz bizim, hepsi erkek." dedi. Baba Emrullah Cenik ise "Allah'ım tüm çocuğu olmayıp, isteyenlere de nasip etsin, çok mutluyuz özel bir günde doğdu. Allah'ım güle güle büyümek nasip eder inşallah." ifadesini kullandı.