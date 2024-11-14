2025 yılında kaç gün tatil var? 2025’in resmi tatil günleri belli oldu

Dini ve Milli bayramlar ile diğer özel günlerdeki resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, yeni yıl öncesi merak konusu oldu. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri...