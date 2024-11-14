2025 yılında kaç gün tatil var? 2025’in resmi tatil günleri belli oldu
2025 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Tatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025’te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm bayram tarihleri ve özel günlerde planlarını yapacak çalışanlar ve öğrenciler şimdiden tarihleri kontrol ediyor.
Dini ve Milli bayramlar ile diğer özel günlerdeki resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, yeni yıl öncesi merak konusu oldu. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri...