2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi?
Yılın ilk ay tutulmasının başlamasına saatler kaldı. Tutulmada Ay, Dünya’nın gölgesine girecek ve kırmızı bir renge bürünerek görsel bir şölen yaşatacak. Özellikle burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler “Kanlı Ay Tutulması”nı merakla beklemeye başladı. Bu yıl yaşanacak iki tam Ay tutulması farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. Peki Kanlı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.