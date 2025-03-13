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2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi?

Yılın ilk ay tutulmasının başlamasına saatler kaldı. Tutulmada Ay, Dünya’nın gölgesine girecek ve kırmızı bir renge bürünerek görsel bir şölen yaşatacak. Özellikle burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler “Kanlı Ay Tutulması”nı merakla beklemeye başladı. Bu yıl yaşanacak iki tam Ay tutulması farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. Peki Kanlı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi? - 1

Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Ay tutulması, 2025 yılında iki kez gerçekleşerek izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek ve bu etkileyici doğa olayı gökyüzünü süsleyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi? - 2

2025’te yaşanacak iki tam Ay tutulması, farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden gözlemlenebilecek. Tutulmalardan biri mart ayında, diğeri ise eylül ayında gerçekleşecek.

2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi? - 3

AY TUTULMASI NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi? - 4

NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

2025 yılının ilk ay tutulması yaşanacak: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve bu gece mi? - 5

Bu etki, Dünya atmosferinin daha kısa dalga boyundaki güneş ışığını saçarken, daha uzun dalga boyundaki kırmızı ve turuncu ışığın Dünya'nın gölgesine bükülerek Ay'ı aydınlatması sonucu oluşur. Aynı fenomen, gün doğumu ve gün batımına zengin renklerini veren olaydır.

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