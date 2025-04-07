2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

YKS (TYT-AYT-YDT) için nefesler tutuldu. Üniversite eğitimine katılmak isteyen adalar için zorunlu bir sınav olan YKS, 21-22 Haziran'da uygulanıyor olacak. Adayların sınava girerken, sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları dışında herhangi bir şeyi yanlarında bulundurmaları yasaktır. İşte, 2025 YKS sınav yerleri için beklenen tarih...