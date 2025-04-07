2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda uygulanıyor. 2025 yılı YKS oturumları olan TYT-AYT ve YDT haziran ayında iki gün peş peşe gerçekleştirilecek. Lisans veya ön lisans eğitimi hayali kuran adaylar ise ''YKS'ye kaç gün kaldı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?'' sorularına cevap arıyor.

2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? - 1

YKS (TYT-AYT-YDT) için nefesler tutuldu. Üniversite eğitimine katılmak isteyen adalar için zorunlu bir sınav olan YKS, 21-22 Haziran'da uygulanıyor olacak. Adayların sınava girerken, sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları dışında herhangi bir şeyi yanlarında bulundurmaları yasaktır. İşte, 2025 YKS sınav yerleri için beklenen tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? - 2

2025 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

YKS'nin ilk oturumu TYT 21 Haziran günü 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT ikinci oturum olarak 22 Haziran'da saat 10:15'te uygulanacak. Sınav 180 dakika sürecek.

YDT ise 22 Haziran'da saat 15:45'te yapılacak ve 120 dakika süre verilecek.

2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? - 3

Sınavın TYT oturumunda; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olacak.

AYT’de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri yer alacak. Adaylar hesaplanmasını istedikleri test grubunu çözecek. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyenler ise tüm
testleri cevaplayabilirler.

YDT ise; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Adaylar başvuruda bulundukları dile yönelik soruları çözecek.

2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? - 4

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Üniversite sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar erişime açılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER