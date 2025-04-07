2025 YKS'ye kaç gün var? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda uygulanıyor. 2025 yılı YKS oturumları olan TYT-AYT ve YDT haziran ayında iki gün peş peşe gerçekleştirilecek. Lisans veya ön lisans eğitimi hayali kuran adaylar ise ''YKS'ye kaç gün kaldı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?'' sorularına cevap arıyor.
YKS (TYT-AYT-YDT) için nefesler tutuldu. Üniversite eğitimine katılmak isteyen adalar için zorunlu bir sınav olan YKS, 21-22 Haziran'da uygulanıyor olacak. Adayların sınava girerken, sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları dışında herhangi bir şeyi yanlarında bulundurmaları yasaktır. İşte, 2025 YKS sınav yerleri için beklenen tarih...