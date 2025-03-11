2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak?

Yaz saati uygulaması (gün ışığından yararlanma saati) her yıl ülkeden ülkeye farklı tarihlerde başlar ve sona erer. Türkiye'de 2016 yılından itibaren yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi. Yani Türkiye artık yıl boyunca kalıcı olarak yaz saati diliminde (GMT+3) yer alıyor ve saatler ileri veya geri alınmıyor.