2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak?
vrupa‘da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, bu ayın sonunda başlıyor. Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Birleşik Krallık tarafından başlatıldı. Amaç, gün ışığını daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlamaktı.
Yaz saati uygulaması (gün ışığından yararlanma saati) her yıl ülkeden ülkeye farklı tarihlerde başlar ve sona erer. Türkiye'de 2016 yılından itibaren yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi. Yani Türkiye artık yıl boyunca kalıcı olarak yaz saati diliminde (GMT+3) yer alıyor ve saatler ileri veya geri alınmıyor.