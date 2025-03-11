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2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak?

vrupa‘da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, bu ayın sonunda başlıyor. Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Birleşik Krallık tarafından başlatıldı. Amaç, gün ışığını daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlamaktı.

2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak? - 1

Yaz saati uygulaması (gün ışığından yararlanma saati) her yıl ülkeden ülkeye farklı tarihlerde başlar ve sona erer. Türkiye'de 2016 yılından itibaren yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi. Yani Türkiye artık yıl boyunca kalıcı olarak yaz saati diliminde (GMT+3) yer alıyor ve saatler ileri veya geri alınmıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak? - 2

AVRUPA'DA YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa‘da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, bu ayın sonunda başlıyor. Saatler 29 Mart cumartesi gününü, 30 Mart pazara bağlayan gece, saat 02:00’da bir saat ileri alınacak. Böylece Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki zaman farkı iki saatten bire inecek.

2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak? - 3

ABD'DE BAŞLADI

ABD'de 2025 yılında yaz saati uygulaması 9 Mart 2025 Pazar günü başladı.

2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak? - 4

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN, NASIL BAŞLADI?

Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Birleşik Krallık tarafından başlatıldı. Amaç, gün ışığını daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlamaktı.


2025'te yaz saati uygulaması: Saatler ne zaman ileri alınacak? - 5

Hollanda da yaz saati uygulamasına 1916’da geçti ancak 1946 ile 1976 yılları arasında bu uygulama kaldırıldı. 1996’dan itibaren ise Avrupa Birliği (AB) genelinde yaz saati uygulaması Mart ayının son pazar günü başlayıp Ekim ayının son pazar günü sona erecek şekilde standart hâle getirildi.

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