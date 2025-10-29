2026 hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü Diyanet hac kura takviminde

2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen yüz binlerce hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac kura takvimi açıklamasını bekliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, “2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 Hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?

Hac kura çekimi tarihleri, hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmeyi bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen hac kura çekimiyle birlikte hacı adayları Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor. Peki, 2026 hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?

2026 HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Henüz 2026 yılı hac kuraları çekilmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kura tarihini kısa süre içinde duyuracak. 2025 yılı için kuralar 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.

Kuralar, noter huzurunda dijital ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Böylece hacı adayları, kendi kura sonuçlarını internet üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi tamamlandığında, sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi hac.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, TC kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak, kura sonucu, kesin kayıt hakkı ve kontenjan bilgilerini öğrenebilecekler.

Ayrıca kura çekimi günü, Diyanet tarafından YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapılması bekleniyor.

