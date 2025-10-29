2026 hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü Diyanet hac kura takviminde

2026 HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Henüz 2026 yılı hac kuraları çekilmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, kura tarihini kısa süre içinde duyuracak. 2025 yılı için kuralar 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.



Kuralar, noter huzurunda dijital ortamda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Böylece hacı adayları, kendi kura sonuçlarını internet üzerinden anlık olarak takip edebilecek.