2026 hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü Diyanet hac kura takviminde
2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen yüz binlerce hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac kura takvimi açıklamasını bekliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, “2026 hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 Hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?
Hac kura çekimi tarihleri, hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmeyi bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen hac kura çekimiyle birlikte hacı adayları Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor. Peki, 2026 hac kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?