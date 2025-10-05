2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü o tarihte
2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen yüzbinlerce hacı adayı, kura çekimi için sabırsızlıkla bekliyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler artık 2026 hac kura tarihine çevrilmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan kura takvimiyle birlikte hac kuraları çekilecek. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?
