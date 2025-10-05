2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü o tarihte

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı görülüyor.



2025 yılı için kura 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.