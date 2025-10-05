2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacı adaylarının gözü o tarihte

2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen yüzbinlerce hacı adayı, kura çekimi için sabırsızlıkla bekliyor. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler artık 2026 hac kura tarihine çevrilmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan kura takvimiyle birlikte hac kuraları çekilecek. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Her yıl binlerce hacı adayı, hacca gidebilmek için büyük bir heyecanla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği kura çekimini bekliyor. Hac ibadeti her yıl belirli bir kontenjanla yapılabildiği için belirli sayıda Müslümanlar bu yıl kutsal ibadeti gerçekleştirme fırsatına nail olacak. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2026 hac kura tarihini açıklamadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında kura çekimlerinin genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında yapıldığı görülüyor.

2025 yılı için kura 31 Ekim’de çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer tarihlerde kura çekiminin olması bekleniyor. Yani hacı adaylarının gözü, 2025 sonbaharında yapılacak açıklamada olacak.

HAC KURA ÇEKİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hac ibadeti, belirli bir kontenjanla yapılabildiği için her yıl milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından belirlenen ülke kotası nedeniyle tüm başvurular kabul edilmiyor. İşte bu noktada kura sistemi devreye giriyor. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar kutsal yolculuğa hak kazanırken, ismi çıkmayanlar bir sonraki yıl yeniden şansını deniyor.

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet portalı üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Bunun için; https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum" alanını işaretleyiniz ve "Kaydet" butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

