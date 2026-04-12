2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
12.04.2026 09:57
Aydın Kayar
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hem de yıllık izin planlarını bayramla birleştirmeyi düşünen çalışanlar "Bayram ne zaman, tatil kaç gün?" sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, yılın ikinci büyük bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konu ise bayram tatilinin kaç gün olacağı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
2026 Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün Çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Pazartesi ve Salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.