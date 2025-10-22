2026 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu

Kurban Bayramı'nın önümüzdeki yıl idrak edileceği tarihler birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı takvimine göz atıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri.