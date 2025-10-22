2026 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu

2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları, kurbanlık fiyatları ve bayram hazırlıkları gündeme gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı’nın hangi tarihlerde idrak edileceği belli oldu. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı'nın önümüzdeki yıl idrak edileceği tarihler birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı takvimine göz atıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet’in resmi takvimine göre 2026 Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.

Buna göre, Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde olacak:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzun bir tatil fırsatı da sunabilir. Normal tarihler dikkate alındığında Kurban Bayramı'ndan ötürü tatil süresi, pazar günü de dahil 5,5 gün olarak yaşanacak. Ancak Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda toplam tatilin 9 gün olması gündeme gelebilir.

