2026 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu
2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları, kurbanlık fiyatları ve bayram hazırlıkları gündeme gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı’nın hangi tarihlerde idrak edileceği belli oldu. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
