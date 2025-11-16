2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? Diyanet dini günler takvimi yayımlandı
16.11.2025 15:42
Birkan Erol
2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi, tüm İslam camiası tarafından heyecanla bekleniyor. On bir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2026 RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü arefe günüyle birlikte veda edecek.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.