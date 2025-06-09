2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl dini günler takvimi yayımlanıyor. Dini günler, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2026 yılında idrak edilecek Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3.5 gün tatil olurken Kurban Bayramı tatili ise 4.5 gün oluyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte, bayram tarihleri…

2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi - 1

2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında başlarken Kurban Bayramı ise Haziran ayına denk geldi. Dini günler hicri takvime göre belirlendiğinden, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Bayram tarihlerini şimdiden öğrenerek tatil planlaması yapmak isteyenler ise dini günler takvimine göz atıyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününe denk gelecek. İşte, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi - 2

2026 RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Oruç ibadetinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek.

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.

2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi - 3

BAYRAMLARDA BİRÇOK KURUM KAPALI OLACAK

Ramazan ve Kurban Bayramı aynı zamanda resmi tatil olduğundan okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, bankalar, noterler, eczaneler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilinin ardından kurumlar normal mesai düzenine göre hareket edecek.

2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi - 4

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı

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