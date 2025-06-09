2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl dini günler takvimi yayımlanıyor. Dini günler, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2026 yılında idrak edilecek Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3.5 gün tatil olurken Kurban Bayramı tatili ise 4.5 gün oluyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte, bayram tarihleri…
2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında başlarken Kurban Bayramı ise Haziran ayına denk geldi. Dini günler hicri takvime göre belirlendiğinden, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Bayram tarihlerini şimdiden öğrenerek tatil planlaması yapmak isteyenler ise dini günler takvimine göz atıyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününe denk gelecek. İşte, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri…