2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi

2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında başlarken Kurban Bayramı ise Haziran ayına denk geldi. Dini günler hicri takvime göre belirlendiğinden, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Bayram tarihlerini şimdiden öğrenerek tatil planlaması yapmak isteyenler ise dini günler takvimine göz atıyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününe denk gelecek. İşte, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri…