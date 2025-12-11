2026 resmi tatil takvimi belli oldu. Yeni yılda çalışanlar kaç gün tatil yapacak?

2026 yılı, özellikle resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi sayesinde, sadece 1 gün izin kullanarak 4 günlük tatil yapma fırsatlarını sunuyor.

Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü 1 gün yıllık izin kullanarak tatili hafta sonu ile birlikte 4 güne uzatabilirsiniz.

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Yani perşembe günü kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için yarım gün olacak. Cuma gününe 1 günlük izin alındığı taktirde toplam hafta sonu ile birlikte 3,5 gün tatil yapma fırsatı olacak.

23 Nisan resmi tatili de bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Buna göre çalışanlar cuma gününe 1 günlük izin alması halinde toplamda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.