2026 tatil günleri takvimi: Yeni yılda kaç gün tatil olacak? Resmi tatil tarihleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün resmi tatil



19 Mayıs günü salı günü kutlanacak. Bu şekliyle sadece 1 gün tatil olacak.



26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi - 4,5 gün tatil

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün



Kurban Bayramı arefesi 2026 yılında 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Arefe günleri yarım gün tatil söz konusu oluyor. Ancak pazartesi ve salı gününün tam gün idari izin yapılması yüksek olasılık olarak düşünülüyor. Bu durumun gündeme gelmesiyle Kurban Bayramı tatili de toplamda 9 gün olabilir. Aksi halde tatil 4,5 gün olarak geçirilecek.



15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 1 gün resmi tatil



15 Temmuz 2026 tarihi çarşamba gününe isabet ediyor. Bu takvime göre 1 gün tatil olacak.



30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 gün resmi tatil



1 gün tatil olan 30 Ağustos, yeni senede pazar günü kutlanacak. Bu nedenle tatil süresinde bir değişiklik olmayacak.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1,5 gün resmi tatil



Cumhuriyet Bayramı arefesi olan 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim de tam gün tatildir. Bu detaylar dikkate alındığında toplam tatil 1,5 gün yapılacak.











