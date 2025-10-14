2026 tatil günleri takvimi: Yeni yılda kaç gün tatil olacak? Resmi tatil tarihleri

Yeni senede resmi tatiller ve bayram süreleri ile beraber tatil süreçleri de uzuyor. Dini bayramların hafta içine denk gelmesi durumunda kimi zaman idari izin uygulanarak süre uzatılıyor. 2026 Kurban Bayramı'nda tatil süresinin 9 gün olması beklentisi bulunuyor. Yıl içinde Milli bayramlar da tatil olarak geçiriliyor. İşte, 2026 yılındaki tatil günleri...

Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra ebeveynler de 2025 yılının sonuna doğru, yeni yıldaki tatil sürelerine odaklandı. Eğitim yılı içinde yer alan tatillerle öğrenciler de kısa bir mola veriyor. İdari izin kararlarıyla beraber aileler de uzun tatil planlaması yapabiliyor. Peki, yeni senede kaç gün tatil olacak?

2026 TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı - 1 gün resmi tatil

1 Ocak 2026 tarihi perşembe gününe denk geliyor. Cuma günüyle birleştirilmesi durumunda hafta sonuyla tatil süresi 4 güne çıkabilir.

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi - 3,5 gün tatil
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

Ramazan Bayramı arefesi, yeni yılda perşembe gününe isabet ediyor. İlk üç günün idari izinli olarak duyurulması halinde tatil süresi 9 gün olur. Ancak bu haliyle 2026 Ramazan Bayramı tatil süresi 3,5 gündür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün resmi tatil

Yeni senede 23 Nisan da perşembe günü kutlanacak. Resmi bir kararla veya kişisel planlamayla cuma gününün tatil yapılması demek süreyi 4 güne çıkarmak anlamına gelecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 gün resmi tatil

2026 1 Mayıs tarihi, cuma günü yaşanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs'ı hafta sonuyla birleştirerek toplam 3 gün tatil yapacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün resmi tatil

19 Mayıs günü salı günü kutlanacak. Bu şekliyle sadece 1 gün tatil olacak.

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi - 4,5 gün tatil
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

Kurban Bayramı arefesi 2026 yılında 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Arefe günleri yarım gün tatil söz konusu oluyor. Ancak pazartesi ve salı gününün tam gün idari izin yapılması yüksek olasılık olarak düşünülüyor. Bu durumun gündeme gelmesiyle Kurban Bayramı tatili de toplamda 9 gün olabilir. Aksi halde tatil 4,5 gün olarak geçirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 1 gün resmi tatil

15 Temmuz 2026 tarihi çarşamba gününe isabet ediyor. Bu takvime göre 1 gün tatil olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 gün resmi tatil

1 gün tatil olan 30 Ağustos, yeni senede pazar günü kutlanacak. Bu nedenle tatil süresinde bir değişiklik olmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1,5 gün resmi tatil

Cumhuriyet Bayramı arefesi olan 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim de tam gün tatildir. Bu detaylar dikkate alındığında toplam tatil 1,5 gün yapılacak.





