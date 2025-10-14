2026 tatil günleri takvimi: Yeni yılda kaç gün tatil olacak? Resmi tatil tarihleri
Yeni senede resmi tatiller ve bayram süreleri ile beraber tatil süreçleri de uzuyor. Dini bayramların hafta içine denk gelmesi durumunda kimi zaman idari izin uygulanarak süre uzatılıyor. 2026 Kurban Bayramı'nda tatil süresinin 9 gün olması beklentisi bulunuyor. Yıl içinde Milli bayramlar da tatil olarak geçiriliyor. İşte, 2026 yılındaki tatil günleri...
Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra ebeveynler de 2025 yılının sonuna doğru, yeni yıldaki tatil sürelerine odaklandı. Eğitim yılı içinde yer alan tatillerle öğrenciler de kısa bir mola veriyor. İdari izin kararlarıyla beraber aileler de uzun tatil planlaması yapabiliyor. Peki, yeni senede kaç gün tatil olacak?