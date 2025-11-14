2026 YKS (üniversite) sınavı ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi

ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte 2026 yılında yapılacak YKS, KPSS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen binlerce aday sınav takvimine göre hareket edecek. Peki 2026 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvimin detayları…