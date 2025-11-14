2026 YKS (üniversite) sınavı ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınav ve başvuru takvimi
14.11.2025 10:20
NTV - Haber Merkezi
Üniversite sınavı için beklenen takvim belli oldu. Üç oturumda düzenlenecek AYT, YDT ve TYT sınav tarihleri açıklandı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek.
ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte 2026 yılında yapılacak YKS, KPSS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen binlerce aday sınav takvimine göre hareket edecek. Peki 2026 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvimin detayları…
2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav uygulama takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran tarihinde düzenlenecek. Başvuru işlemleri 6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar geç başvurularını ise 10-12 Mart’ta yapabilecek.
YKS başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte AİS’e giriş yaparak kılavuz doğrultusunda başvurularını yapacak. 2026 YKS sınav başvuru ücreti ise kılavuzda yer alacak.
YKS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılacak. YKS’de TYT oturumuna katılmak zorunlu olurken AYT ve YDT oturumlarına isteğe bağlı olarak başvuru yapılacak.