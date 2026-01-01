2026'nın ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" dediler

Ülke genelinde 2026 yılının ilk anlarında doğan bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da doğum yapan anneleri ziyaret etti. Bilkent Şehir Hastanesi'nde üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt'u ziyaret eden Göktaş, bebeğin aileye "bereket ve huzur getirmesi" temennisini iletti.

Göktaş daha sonra 3 kilo 130 gram olarak dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile bir araya geldi.