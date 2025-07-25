20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor: 10-15 yıl önce dikildi, verimi arttı

İstanbul'un yaban mersini üretimi açısından son derece uygun toprak yapısına sahip olduğuna işaret eden Parıldar, şunları kaydetti:



"Ülkemizde yıllık 6 bin tondan fazla yaban mersini hasadı gerçekleştiriliyor. Ortalama kilogram verimi dekara 600 ile 700 kilogram arasında değişiyor. İlimiz, verim açısından daha avantajlı durumda yani 800-900 kilogramlara kadar dekara verim artıyor. Şu anda ülkemizdeki ortalama verimin bir tık üzerinde İstanbul'umuzda yaban mersini üretiminde verim almaktayız. Burada 800-900 kilograma kadar dekara verimimiz arttı. Türkiye genelinde üretilen yaban mersinleri, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere ihracatı da yapılıyor. Hem iç pazarda ihtiyacı karşılayacak hem de ihracat potansiyeli varsa ona yönelik hareket edip planlamayı bu şekilde gerçekleştireceğiz."



Parıldar, gelecek sene yaban mersini üretiminin daha fazla artacağını bildirerek, "Bahsettiğimiz meyve grubu, çalı grubu bir ürün yani 3 yaşındayken bir çalının vereceği verim ile 8 yaşına geldiğinde, 10-12 yaşına geldiğinde vereceği verim farklıdır. 3 yaşındayken ekonomik pik seviyeye, maksimum seviyeye ulaşmamış demektir. Bu 5'inci, 6'ncı yıldan sonraya kalır. Dolayısıyla bu bahçede de ilimizin diğer ilçelerindeki bahçelerinde de 3-4 yaşında olan çalılar, 7-8 yaşına geldikleri zaman verimimiz artacak. Halihazırda bu bahçe için 45-50 ton hasat edilirken bir sonraki sene için bu 52-53 tona, bir sonraki sene 55-60 ton gibi maksimum seviyeye 3-5 yıl içerisinde erişmiş olacak." ifadelerini kullandı.



