20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var”

20 yıldır inşaatlarda elektrik ustalığı yapan Fatih Yüksekova’nın hobisi, yeni işi oldu. Hobi olarak 10 tavuk alıp onlara bakmaya başlayan Yüksekova, işini bir anda büyüttü. Yüksekova’nın şimdi bin tavuğu var, günde 800-850 adet yumurta alıyor. İyi bir kazanç elde ettiğini anlatan Yüksekova, yumurtalarını marketlere satmaya başladığını da söyledi.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 1

Hakkari’de 20 yıl boyunca elektrik ustalığı yapan adam, hobi olarak başladığı işi büyüttü.

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20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 2

Yüksekova ilçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan üç çocuk babası Fatih Yüksekova, üç yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 3

Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve akrabalarının yaşadığı Suüstü köyüne yerleşip tavuk çiftliği kuran Yüksekova, tavuk sayısını da kısa sürede bine çıkarmayı başardı.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 4

Elektrik ustalığı işini bırakıp, yaklaşık 3 yıldır ailesi ile birlikte köyde organik yumurta üretimi yapan Yüksekova, hem işinden hem de kazancından oldukça memnun.

Yıllarca inşaatlarda çalıştığını ancak şimdi kendi işini yaptığını söyleyen Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük 800-850 civarında yumurta aldığını belirtti.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 5

Organik yumurtaları müşterilerine ve marketlere sattığını anlatan Yüksekova, “2000 yılından beri elektrik işleriyle uğraşıyordum. 2015 yılında Kocaeli'ne gittim. Burada bir süre elektrik işlerinden çalıştım. Daha sonra kendi memleketime döndüm. Tavuk çiftliğini kurduktan sonra ise köyüme yerleştim.” dedi.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 6

Bu işe hobi olarak başladığını anlatan YÜksekova, “İşimi kısa sürede büyütmeyi başardım. Organik yumurta satarak geçimimizi sağlıyorum. Tavukları doğal ortamda besliyorum. Tavuklardan elde ettiğim yumurtaları da müşterilerime sunuyorum.” dedi.

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 7

Yüksekova şöyle devam etti:

“10 tavukla hobi olarak başladığım bu işten şu an bine yakın tavuğumuz var. İnsanların kaliteli yumurta yiyebilmesi için elimden geleni yapıyorum. 20 yıl boyunca elektrik işleri yaptım ancak şu an kendi köyümde kendi işimin başında durmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 8
20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 9
20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var” - 10
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