20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var”
20 yıldır inşaatlarda elektrik ustalığı yapan Fatih Yüksekova’nın hobisi, yeni işi oldu. Hobi olarak 10 tavuk alıp onlara bakmaya başlayan Yüksekova, işini bir anda büyüttü. Yüksekova’nın şimdi bin tavuğu var, günde 800-850 adet yumurta alıyor. İyi bir kazanç elde ettiğini anlatan Yüksekova, yumurtalarını marketlere satmaya başladığını da söyledi.
Hakkari’de 20 yıl boyunca elektrik ustalığı yapan adam, hobi olarak başladığı işi büyüttü.