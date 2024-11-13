20 yıldır inşaatlarda çalışıyordu; hobi olarak başladı, artık kendi işi var: “10 taneyle başladım şimdi bin tane var”

Yüksekova şöyle devam etti:

“10 tavukla hobi olarak başladığım bu işten şu an bine yakın tavuğumuz var. İnsanların kaliteli yumurta yiyebilmesi için elimden geleni yapıyorum. 20 yıl boyunca elektrik işleri yaptım ancak şu an kendi köyümde kendi işimin başında durmanın mutluluğunu yaşıyorum.”