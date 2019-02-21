21 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
21 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 21 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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21 Şubat 1927Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.
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21 Şubat 1949
Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya (En arkada) hayatını kaybetti.
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21 Şubat 1958
İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.
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21 Şubat 1964
Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.
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21 Şubat 1965
Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.
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21 Şubat 1978
Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.
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11 Şubat 1989
Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.
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21 Şubat 1992Gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı öldü.
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21 Şubat 1993
Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.
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21 Şubat 2000
İlk cinsellik dersi, pilot okul seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.
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21 Şubat 2001
Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.
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21 Şubat 2007
Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.
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21 Şubat 2009Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.
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221 Şubat 2011
Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.
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21 Şubat 2013Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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21 Şubat 2014
TBMM Genel Kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi kabul edildi.
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21 Şubat 2015
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.
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21 Şubat 2016
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.
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21 Şubat 2017
Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.
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21 Şubat 2017
HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.
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21 Şubat 2018
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.