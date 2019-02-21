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21 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

21 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 21 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    21 Şubat 1927

    21 Şubat 1927
    Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.
  • 2

    21 Şubat 1949

    21 Şubat 1949

    Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya (En arkada) hayatını kaybetti.

  • 3

    21 Şubat 1958

    21 Şubat 1958

    İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.

  • 4

    21 Şubat 1964

    21 Şubat 1964

    Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.

  • 5

    21 Şubat 1965

    21 Şubat 1965

    Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.

  • 6

    21 Şubat 1978

    21 Şubat 1978

    Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.

  • 7

    11 Şubat 1989

    11 Şubat 1989

    Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.

  • 8

    21 Şubat 1992

    21 Şubat 1992
    Gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı öldü.
  • 9

    21 Şubat 1993

    21 Şubat 1993

    Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.

  • 10

    21 Şubat 2000

    21 Şubat 2000

    İlk cinsellik dersi, pilot okul seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.

  • 11

    21 Şubat 2001

    21 Şubat 2001

    Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.

  • 12

    21 Şubat 2007

    21 Şubat 2007

    Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

  • 13

    21 Şubat 2009

    21 Şubat 2009
    Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.
  • 14

    221 Şubat 2011

    221 Şubat 2011

    Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

  • 15

    21 Şubat 2013

    21 Şubat 2013
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • 16

  • 17

    21 Şubat 2014

    21 Şubat 2014

    TBMM Genel Kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi kabul edildi.

  • 18

    21 Şubat 2015

    21 Şubat 2015

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.

  • 19

    21 Şubat 2016

    21 Şubat 2016

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

  • 20

    21 Şubat 2017

    21 Şubat 2017

    Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.

  • 21

    21 Şubat 2017

    21 Şubat 2017

    HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.

  • 22

    21 Şubat 2018

    21 Şubat 2018

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.

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