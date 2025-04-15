21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı
Damat ile kayınvalide arasındaki ilişki sosyal medyada büyün yankı uyandırdı. Esra Erol'da programında ortaya çıkan olayda 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırması ardından RTÜK harekete geçti.
Sosyal medya damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.