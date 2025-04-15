21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı

Damat ile kayınvalide arasındaki ilişki sosyal medyada büyün yankı uyandırdı. Esra Erol'da programında ortaya çıkan olayda 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırması ardından RTÜK harekete geçti.

21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 1

Sosyal medya damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor.  Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 2

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 3

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 4

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.


21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 5

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

21 yaşındaki damat adayı 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bırakmıştı: RTÜK "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı - 6

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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