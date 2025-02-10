21 yaşındaki genç 1 yıldır gassaslık yapıyor: "Beni sen yıkayacaksın" diye vasiyet ediyorlar
Hatay'da bir yıldır gassalık yapan 21 yaşındaki Nihat Ateş, mesleğini hevesle yaptığını ifade ederek, arkadaşlarının kendilerini yıkayıp defnetmeleri için vasiyette bulunduklarını söyledi.
Antakya ilçesinde yaşayan Nihat Ateş, 2017'de hafızlık eğitimi almaya başladı ve 4 yıl sonra eğitimini bitirerek hafız oldu. Ailesinin imam olmasını beklediği Ateş, imamlık yerine merak sardığı gassallık mesleğini seçti.