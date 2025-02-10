21 yaşındaki genç 1 yıldır gassaslık yapıyor: "Beni sen yıkayacaksın" diye vasiyet ediyorlar

İnsanların öldükten sonra kendilerini yıkamaları için vasiyette bulunduğunu ifade eden Ateş, "Ben gassalım dediğimde daha çok gülüyorlar ama hiç gülünecek bir meslek değil. İbret almaları gerekirken gülüyorlar. Bu mesleği içimden geldiği için kendim seçtim. İmamlık yerine gassallığı seçtim diyorum. Gassal filminde de gördüm ama hiç evlilik kaygısı duymuyorum ve endişem de yok. Rabbim kısmet ederse olur. 1 yıllık süreçte bin küsur cenaze yıkadım. İlk günlerde çok farklı cenazeler gördüm. Hocalarım sayesinde zorlanmadım. Cenazeyi yıkadıktan sonra dışarıda bana selam verse tanımam. İlk cenaze yıkamada zorlanmadım. Hiç yakınımın cenazesini yıkamadım. Arkadaşlarıma gassalım dediğimde hiç garipsemediler ve hafız olduğun için iyi oldu dediler. Arkadaşlarımı buraya getirmeye çalıştım ama korkuyorlar. Cenaze yıkarken beni görün dedim ama hiçbiri gelmedi. Arkadaşlarım mesleğimi hoş görüyorlar. Beni sen yıkayacaksın. Ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet de ediyorlar" ifadelerini kullandı.