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21 yaşındaki kızı kansere yenik düştü: 6 yıl sonra kendisine de kanser teşhisi kondu

İzmir'de 2 çocuğundan Hazan Demir’in 2019 yılında malign melanom (deri kanseri) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası büyük üzüntü yaşayan Meryem Demir, kolon kanserine yakalandı. 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuşan Meryem Demir, "Kanser teşhisini duyunca korkmadım. Sadece aklıma diğer kızım geldi. Onun için yaşamak ve mücadele etmek zorundaydım" dedi.

21 yaşındaki kızı kansere yenik düştü: 6 yıl sonra kendisine de kanser teşhisi kondu - 1

İzmir'de yaşayan Meryem Demir, büyük kızı Hazan Demir'in 6 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından kolon kanserine yakalandı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından kapalı ameliyatla tümörü temizlenen Demir, yaklaşık 2 yılın sonunda sağlığına kavuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

21 yaşındaki kızı kansere yenik düştü: 6 yıl sonra kendisine de kanser teşhisi kondu - 2

İlk şikayetlerinin 2021 yılında başladığını anlatan Meryem Demir, "2019 yılında kızımı 21 yaşındayken kanserden kaybettim. Malign melanom zor bir hastalıktı, öldürücüydü. Çok gençti ve 2 yılda vefat etti. Bu benim canımı çok yaktı. Bu üzüntüyle başıma bu hastalık geldi. 2021 yılında dışkılamadaki değişiklik nedeniyle hastaneye başvurdum. Rektumda kitle teşhis edildi" dedi.

21 yaşındaki kızı kansere yenik düştü: 6 yıl sonra kendisine de kanser teşhisi kondu - 3

Genel cerrahi polikliniğinde 1 ay hemoroit tedavisinin ardından bir düzelme olmayınca kolonoskopi yapıldığını ifade eden Demir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kanser teşhisini duyunca korkmadım. Sadece aklıma diğer kızım Nupelda Demir geldi. Çünkü o sıralarda 19 yaşındaydı. Onun için yaşamak ve mücadele etmek zorundaydım. Benden başka kimsesi yoktu. Yıllardır babasıyla ayrı yaşıyoruz. Çocukları kendim büyüttüm. Teşhisten sonra 1 ay radyoterapi aldım. Doktorum şansımdır. Kapalı ameliyatla tümörü temizlediler. Radyoterapi alırken aynı zamanda kapsül olarak kemoterapi aldım. Ameliyata girmeden önce 2 kür de damardan kemoterapi aldım. Ameliyata girdim ve bana geçici ileostomi, yani torba takıldı. 6 ay sonra çıkarıldı.''

21 yaşındaki kızı kansere yenik düştü: 6 yıl sonra kendisine de kanser teşhisi kondu - 4

''ARTIK SAĞLIKLIYIM''

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Meryem Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Kanserden korkarsanız kanser sizi yeniyor. Bu bir hastalık ve çok yaygın. Doktorların dediğinden dışarı çıkmamak gerekiyor. Yaşamıma dikkat ediyorum ama zaten sağlıksız beslenen bir insan değilim. Fast food ya da yağlı yiyecekler yemem. Kilolu da değilim. Stresli yaşamayı tercih etmiyor, bir şeyi kafaya takmıyorum. Doğada bulunuyorum. Doğa gezilerinde fotoğraf çekiyorum ve öyle rahatlıyorum. Tedavim bitti. Kontroller 6 aya uzadı. Kan tahlili, tomografi ve arada kolonoskopi yapılıyor. Artık sağlıklıyım.''

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