21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha

Sakarya'da eğlence mekanı önünde müşteriler arasında kavga çıktı. 21 yaşındaki Tunahan, diğer gruptan kaçarken, çelme takılması sonucu yola düştü, ardından da üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Tunahan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 1

Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki eğlence mekanının önünde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 2

Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 3

Arbede sırasında kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek'e, T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.F. idaresindeki otomobil geçti.

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 4

İhbarla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çiçek, önceki gece hayatını kaybetti. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; Çiçek'in cenazesi dün Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 5

İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.F. ile çelme takan T.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha - 6

Çiçek'in ölümü sonrası savcılık, 3 gözaltı kararı verdi. 

Çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı. 

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