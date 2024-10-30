21 yaşındaki Tunahan'ı öldüren çelme! 3 şüpheli adliyede, 2 gözaltı daha
Sakarya'da eğlence mekanı önünde müşteriler arasında kavga çıktı. 21 yaşındaki Tunahan, diğer gruptan kaçarken, çelme takılması sonucu yola düştü, ardından da üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Tunahan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.
Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki eğlence mekanının önünde meydana geldi.