21 yıllık esaret sona erdi! Suriye'de tutuklu bulunan Mehmet, Gaziantep'e döndü

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye döndü. Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

21 yıllık esaret sona erdi! Suriye'de tutuklu bulunan Mehmet, Gaziantep'e döndü - 1

Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.

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21 yıllık esaret sona erdi! Suriye'de tutuklu bulunan Mehmet, Gaziantep'e döndü - 2

Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

21 yıllık esaret sona erdi! Suriye'de tutuklu bulunan Mehmet, Gaziantep'e döndü - 3

"ARTIK ÜLKEMDEYİM, ÖLSEM BİLE GÖZÜM AÇIK GİTMEYECEĞİM"

Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatan Mehmet Ertürk, “Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm. Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim” dedi.

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