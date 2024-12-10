21 yıllık esaret sona erdi! Suriye'de tutuklu bulunan Mehmet, Gaziantep'e döndü
Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra rejimin çökmesiyle özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye döndü. Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.
Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı.