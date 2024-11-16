216 sanık, 928 yıl hapis istemi: "Para saymaktan ellerin yara olacak"
Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şebekenin yargılanması başlıyor. Şüpheli 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 18 Kasım'da başlayacak duruşmanın yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. İddanameye göre şüpheliler 30 milyar liralık para trafiği yönetti. Bu paralarla küçükbaş hayvan, kripto para, ev ve araç ticareti yapıldı. Tape kayıtlarında itirafları ortaya çıkan ögrüt lideri İrfan A., etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Forex dolandırıcılığında bir numara olduğunu söyleyen suç örgütü liderinin "Para saymaktan ellerin yara olacak." ifadesi dikkat çekti.
Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart'ta Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 216 kişini yakalandı. Şühelilerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia edildi.
Şühelilerin Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden yurttaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri belirlendi.