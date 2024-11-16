216 sanık, 928 yıl hapis istemi: "Para saymaktan ellerin yara olacak"

"FOREX DOLANDIRICILIĞINDA BİR NUMARAYIM"

Yargılanmaya başlayacak olan sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan diğer sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarında örgütle ilgili çarpıcı itirafları yer alıyor.



Örgüt Yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs'ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi.



Sanık A.'nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, MASAK'ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TİCARETİ YAPTILAR



İrfan A.'nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira gönderdiğini, İstanbul'da 10-15 anonim, Adana'da ise limited şirket kurduğunu, merkezi Adana'dan İstanbul'a taşıyacağını, yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti.



Suç örgütü lideri İrfan A.'nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.