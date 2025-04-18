22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi?

Ülkemizde milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu yıl 1 Ocak Yılbaşı’nda ilk resmi tatil geride kalırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. 23 Nisan’ın yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde resmi tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kala Salı günü yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Arefe günleri, dini bayramlardan önce kabul ediliyor. Peki 22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, tatil bilgisi…