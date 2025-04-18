22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Yurt genelinde düzenlenen etkinlikliklere bu anlamlı gün hatırlanacak. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan’da kamu kurumları başta olmak üzere okullar, üniversiteler, sağlık kurumları, bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Normal şartlarda dini bayramlardan bir gün öncesi arefe olarak kabul edildiğinden yarım gün tatil oluyor. Peki 22 Nisan Salı yarım gün mü? 22 Nisan okullar, üniversiteler, bankalar yarım gün mü açık? İşte, resmi tatil bilgisi…

22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi? - 1

Ülkemizde milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu yıl 1 Ocak Yılbaşı’nda ilk resmi  tatil geride kalırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. 23 Nisan’ın yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde resmi tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kala Salı günü yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Arefe günleri, dini bayramlardan önce kabul ediliyor. Peki 22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, tatil bilgisi…

TÜRKİYE HABERLERİ

22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi? - 2

22-23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan tarihi bu yıl Çarşamba günü kutlanacak.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini günlerden bir gün öncesi arefe olarak kabul edilir. Arefe günleri yarım gün tatildir. 23 Nisan dini bayram olmadığından 22 Nisan yarım gün olmayacak. Kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmelerin tamamı tam gün açık olacak.

22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi? - 3

23 NİSAN’DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı oluyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışmaya devam ederken hastanelerde ise acil servisler açık olacak.

22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi? - 4

MİLLİ BAYRAM GÜNLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi? - 5

DİNİ BAYRAM GÜNLERİ 

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü​

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü​

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü​

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü​

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü

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