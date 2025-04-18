22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Salı günü okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Yurt genelinde düzenlenen etkinlikliklere bu anlamlı gün hatırlanacak. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan’da kamu kurumları başta olmak üzere okullar, üniversiteler, sağlık kurumları, bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Normal şartlarda dini bayramlardan bir gün öncesi arefe olarak kabul edildiğinden yarım gün tatil oluyor. Peki 22 Nisan Salı yarım gün mü? 22 Nisan okullar, üniversiteler, bankalar yarım gün mü açık? İşte, resmi tatil bilgisi…
Ülkemizde milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu yıl 1 Ocak Yılbaşı’nda ilk resmi tatil geride kalırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. 23 Nisan’ın yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde resmi tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kala Salı günü yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Arefe günleri, dini bayramlardan önce kabul ediliyor. Peki 22-23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, tatil bilgisi…