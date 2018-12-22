22 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
22 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 22 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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22 ARALIK 1453
İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.
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22 ARALIK 1574Padişah III. Murad tahta çıktı.
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22 ARALIK 1829İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı ''Baltimore-Ohio Demiryolu'' açıldı.
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22 ARALIK 1895Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te, Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyon'lu Lumiere kardeşlerdi.
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22 ARALIK 1914Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı ''Sarıkamış Harekatı'' başladı. Harekat on binlerce askerin şehit olmasıyla sonuçlandı.
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22 ARALIK 1932Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.
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22 ARALIK 1962Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.
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22 ARALIK 1978Kahramanmaraş katliamı başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı.
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22 ARALIK 1979Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.
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22 ARALIK 1989Oyun yazarı Samuel Beckett, Paris'te öldü.
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22 ARALIK 1992Futbolcu Tanju Çolak, yurda kaçak Mercedes marka otomobil sokmaktan yargılandığı davada dokuz yıl hapse mahkum edildi.
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22 ARALIK 2011Fransa Ulusal Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.
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22 ARALIK 2012NATO, Almanya'nın Kahramanmaraş'a; Hollanda'nın Adana'ya; ABD'nin Gaziantep'e patriot füzesi yerleştirileceğini duyurdu.
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22 ARALIK 2016Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 120 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu bin 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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22 ARALIK 2016"Terör örgütlerinin açıklamalarını basmak ve yayımlamak" suçundan dava açılan Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.
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22 ARALIK 2017Filipinler'de etkili olan Tembin tayfununda 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.