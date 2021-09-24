22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı

DHA 24.09.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 15:05
Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20), 2 Eylül'de ortadan kayboldu.
Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi.
Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi.
Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi.
Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally’in Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu.
Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan şehir çöplüğünde yoğun metan gazı ve ağır koku nedeniyle arama çalışmaları da güçlükle sürdürülüyor.