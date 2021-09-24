22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un kızı Sally, 22 gündür kayıp. Sally'nin son olarak evine gittiği arkadaşı Amjef Mohsin Mohommed, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Şüphelinin evinde kan izleri bulunmasının ardından ekipler Sally'nin cesedinin parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine ekipler şehir çöplüğünde de arama çalışması başlattı.

DHA 24.09.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 15:05

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 1

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20), 2 Eylül'de ortadan kayboldu.

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 2

Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. 

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 3

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi.

Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 4

Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 5

KAN İZLERİ SALLY'E AİT ÇIKTI

Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi. Sally’in Mohammed tarafından öldürüldüğü anlaşılırken, bulunamayan cesedi için ayrıca araştırma ekibi kuruldu.

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 6

ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARAMA BAŞLATILDI

Son deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması başlatıldı.
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 7

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan şehir çöplüğünde yoğun metan gazı ve ağır koku nedeniyle arama çalışmaları da güçlükle sürdürülüyor.

22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 8
Polisin özel eğitimli kadavra köpeği de aramalara katılırken, özel kıyafetli ekipler ile köpek, ağır koku nedeniyle aralıklarla çalışmaları sürdürüyor.
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 9
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sally'nin cesedine dair herhangi bir iz bulunamadı.
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 10
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 11
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 12
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 13
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 14
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 15
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 16
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 17
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 18
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 19
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 20
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 21
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 22
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 23
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 24
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 25
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 26
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 27
22 gündür kayıp olan Iraklı Sally, şehir çöplüğünde aranmaya başladı - 28

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