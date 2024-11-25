26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 22 ilde okullar yarın tatil
Türkiye'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı etkisini sürdürürken, 22 il ve bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Pek çok öğretmen, öğrenci ve öğrenci velisi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 26 Kasım da okullar tatil olan il ve ilçelerin tam listesi
KAYSERİ
Kayseri Valiliğinden yapılan hava koşuları sebebiyle olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.