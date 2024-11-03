22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ı canice katleden Tuncay Yorulmaz, son dönemde eşiyle aralarında problemler olduğunu öne sürerek "Oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp sırt kısmına sapladım." dedi. Çiftin 22 Kasım'da boşanma davası olduğu öğrenildi.

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 1

Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde Tuncay Yorulmaz ile boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 2

Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı. 

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 3

Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı.

Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 4

BOŞANMA DAVASININ TARİHİ BELLİ OLMUŞTU

Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, tutuklandı.

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 5

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuncay Yorulmaz'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Yorulmaz ifadesinde, yaklaşık bir yıldır evli olduklarını, son zamanlarda eşiyle aralarında problemler olduğunu, eşinin önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcadığını söyledi.

22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım - 6

Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER