22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ı canice katleden Tuncay Yorulmaz, son dönemde eşiyle aralarında problemler olduğunu öne sürerek "Oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp sırt kısmına sapladım." dedi. Çiftin 22 Kasım'da boşanma davası olduğu öğrenildi.
Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde Tuncay Yorulmaz ile boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.