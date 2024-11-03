22 Kasım'da boşanacaklardı... Yasemin'i katleden zanlı: Beni tersledi, şişe ile başına vurup bıçakladım

Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, "Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım." dedi.