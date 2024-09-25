22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti

Ordu’da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Çangır’ın şehit olmasına neden olan sürücü Adem T.’nin daha önce kontrol noktalarından defalarca kez kaçtığı öğrenildi. Kazaya karıştığı motosikletinin plakasına 22 kez ceza yazıldığı öğrenilen sürücünün, uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu bildirildi.

22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti - 1

Ordu’da motosikletle çarptığı astsubayı şehit eden sürücünün, daha önce defalarca kontrol noktasından kaçtığı ortaya çıktı.

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22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti - 2

Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası’nda görevli ekipler, 18 Eylül günü saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete “dur” ihtarında bulundu.

İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarptı.
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti - 3

ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla iki yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti - 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Adem T., bugün adliyeye sevk edildi.

Adem T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti - 5

UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR

Adem T.’nin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi.

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