22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
Ordu’da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Çangır’ın şehit olmasına neden olan sürücü Adem T.’nin daha önce kontrol noktalarından defalarca kez kaçtığı öğrenildi. Kazaya karıştığı motosikletinin plakasına 22 kez ceza yazıldığı öğrenilen sürücünün, uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu bildirildi.
Ordu’da motosikletle çarptığı astsubayı şehit eden sürücünün, daha önce defalarca kontrol noktasından kaçtığı ortaya çıktı.