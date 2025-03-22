22 Mart ne günü? Dünya Su Günü mesajları
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 22 Mart'ın anlam ve önemi merak ediliyor. 22 Mart Dünya Su Günü, su kaynaklarının korunması konusunda bireylerin ve kurumların sorumluluklarını hatırlatmak için önemli bir fırsattır. Her yıl belirlenen tema doğrultusunda; seminerler, kampanyalar, sosyal medya etkinlikleri ve farkındalık projeleri düzenleniyor.
Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan ve suyun önemine dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1993 yılında ilan edilmiştir ve o tarihten bu yana her yıl farklı bir tema ile kutlanır.
İlk kez 1993'te Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.