22 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
22 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 22 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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22 Mart 1829Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.
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22 Mart 1945Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdu.
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22 Mart 1963
Yassıada duruşmalarında anayasayı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı.
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22 Mart 1968
Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek ''68 Olayları''nı başlattı.
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22 Mart 2001Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, Ankara'da öldü. Gökçen, 21 Mart 1913'te Bursa'da doğmuştu.
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22 Mart 2007İş adamı Kadir Has, İstanbul'da öldü.
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22 Mart 2011Sözleşmeli erbaş ve er alınması ile YAŞ kararları veya yargı denetimine kapalı işlemlerle TSK'den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren düzenleme yürürlüğe girdi.
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22 Mart 2013
Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi.
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22 Mart 2015Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları karşısında "acil yardım" çağrısında bulundu.
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22 Mart 2016
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek metro istasyonunda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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22 Mart 2016İş adamı Rıza Sarraf, "İran'a uygulanan yaptırımları delmek için komplo düzenlemek" suçlamasıyla ABD'de tutuklandı.
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22 Mart 2017Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.
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22 Mart 2018Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.