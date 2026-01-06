22 milyon TL değerindeki altınlar 3 dakikada kayıplara karıştı

Silahlı hırsızların, film sahnelerini aratmayan soygunu anlatan Joud Mohammed Alsaleh, olay anını şöyle anlattı:

"İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar"