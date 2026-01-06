22 milyon TL değerindeki altınlar 3 dakikada kayıplara karıştı
06.01.2026 09:41
İHA
Hatay'da yaşayan ve kuyumculuk yapan Zaher Alshabb'ın kuyumcu dükkanı, 2 hırsız tarafından 3 dakikada vurguna uğradı. Soygunda 22 milyon TL'lik kayıp yaşandı.
2011'de Suriye'ye gelen ve 10 yıldır Hatay'da kuyumculuk yapan Zaher Alshabb'ın dükkanındaki 22 milyon TL'lik altın, 3 dakikalık soygunda kayıplara karıştı. Alshabb'ın çalışanlarıyla birlikte işlettiği kuyumcu, kasklarla kamufle olmuş silahlı 2 hırsız, işyerindeki 4 çalışanı masanın arkasına geçirerek dakikalar içerisinde kuyumcuyu soydu.
Hırsızların 22 milyon TL değerindeki 3 dakikalık vurgunu, saniye saniye kuyumcunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve altınları ellerindeki torbalara doldurdukları görüldü. İş yeri sahibi Alshabb'ın şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
"GÖRMEYELİM DİYE BİBER GAZI SIKTILAR"
Silahlı hırsızların, film sahnelerini aratmayan soygunu anlatan Joud Mohammed Alsaleh, olay anını şöyle anlattı:
"İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar"